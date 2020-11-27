Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Бахрейна» — 1.28,971.

Второе время — у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (+0,347), третьим стал партнер Хэмилтона по команде, Валттери Боттас (+0,365).

Россиянин Даниил Квят занял 9-е место по итогам сессии (+0,929), его партнер по команде, Пьер Гасли занял 6-ю строчку (+0,580).