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Хэмилтон — лучший по итогам второй практики «Гран-при Бахрейна», Квят — 9-й

19:36
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Бахрейна» — 1.28,971.

Второе время — у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (+0,347), третьим стал партнер Хэмилтона по команде, Валттери Боттас (+0,365).

Россиянин Даниил Квят занял 9-е место по итогам сессии (+0,929), его партнер по команде, Пьер Гасли занял 6-ю строчку (+0,580).

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