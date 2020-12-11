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Ферстаппен выиграл первую практику «Гран-при Абу-Даби», Квят стал восьмым

13:38
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Абу-Даби» — 1.37,378.

Вторую строчку занял гонщик «Мерседес» Валттери Боттас (+0,034), третьим стал Эстебан Окон из «Рено» (+1,137).

Россиянин Даниил Квят показал восьмой результат (+1,772), его партнер по команде, Пьер Гасли стал девятым (+1,782).

Отметим, что в составе «Хаас» дебютировал Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Он занял 18-е место (+3,857).

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