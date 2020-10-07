«Формула-1» договорилась о гонке в Рио-де-Жанейро

«Формула-1» и организаторы гонки в Рио-де-Жанейро достигли договоренности. Глава чемпионата Чейз Кэри отправил губернатору штата Рио-де-Жанейро письмо с подтверждением, сообщает O Diario.

В нем говорится, что «Ф-1» готова объявить о проведении «Гран-при» на новой трассе, как только получит одобрение от властей.

Для того, чтобы перенос этапа был подтвержден, требуется разрешение комиссий, которые отвечают за экологию. С какого года «Гран-при» покинет Сан-Паулу пока не сообщается.