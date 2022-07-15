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Сегодня, 16:37

Фонд из Саудовской Аравии увеличил долю в «Астон Мартин»

Иван Шитик
Корреспондент
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Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) станет вторым по величине акционером компании «Астон Мартин», информирует Sky Sports.

Британский производитель автомобилей заявил, что потратит полученные от PIF средства на погашение долгов.

Продажа была оформлена в форме выпуска дополнительных акций. Таким образом, доля всех остальных акционеров сократилась. Так, доля структуры канадского бизнесмена Лоуренса Стролла, который фактически контролирует «Астон Мартин», снизилась до 18,3 процента. Доля, принадлежащая «Мерседес», снизилась до 9,7 процента.

Причиной привлечения нового совладельца стало падение финансовых показателей «Астон Мартин» на фоне ухудшения экономической ситуации в мире и падения спроса.

Астон Мартин
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