Флавио Бриаторе: «Шумахер всерьез думал об уходе из «Формулы-1» после гибели Сенны»

Бывший менеджер команды «Формулы-1» «Бенеттон» Флавио Бриаторе рассказал о первых годах семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера в его команде. С «Бенеттоном» Шумахер дважды становился чемпионом мира (1994 и 1995 годы).

— Шумахер изменился после гибели Айртона Сенны, — цитирует Kolner Express Бриаторе. — Он всерьез думал о том, чтобы уйти из «Формулы-1». К счастью, Михаэль решил остаться. У нас в то время не было денег, чтобы нанять звездного пилота, чемпиона. Все смеялись над нами, поэтому нам пришлось искать таланты. Мы не нравились многим командам, на нас все время жаловались. Потому что их задевало, что команда под брендом производителя свитеров может победить их. Но когда они увидели, как работает за рулем Шумахер, все замолчали.