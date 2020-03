Флавио Бриаторе: «С Райкконеном вы ничего не выиграете»

Бывший руководитель команды «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о гонщике «Феррари» Шарле Леклере. По словам итальянца, монегаск должен был раньше оказаться в команде.

— Леклер молод, — приводит слова Бриаторе Motorsport со ссылкой на подкаст Beyond the Grid. — И очень смел, что уже не раз демонстрировал. Думаю, если бы я был в «Феррари», то уже два года назад заменил бы им Райкконена. C Кими ты никуда не продвинешься. С ним вы ничего на выиграете. Я бы рискнул и сразу взял Леклера. Это действительно быстрый парень.

Михаэлю пришлось сражаться с большими парнями вроде Айртона Сенны. Надо понимать, что когда он появился, конкуренция была невероятной. Мы говорим о таких соперниках, как Найджел Мэнселл, как Сенна.

Сейчас конкуренция не столь остра. Есть два или три пилота... Все уже не так сложно, как прежде. Возьмите Хэмилтона — никто не в состоянии оказать на него давление, он легко уходит от прессинга. В этом отношении ничего не меняется. Когда кто-то оказывался близко к Шумахеру, он ошибался. И Алонсо ошибался. И любой другой.

Если кто-то водит машину как таксист, но все равно выигрывает, значит, он фантастический гонщик. Сейчас Хэмилтон — одна из двух звезд. Их двое — он и Ферстаппен.