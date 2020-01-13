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Флавио Бриаторе: «Ферстаппен должен научиться держать язык за зубами»

12:24
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Бывший руководитель команды «Рено» Флавио Бриаторе дал совет пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену. Ранее гонщик обвинял «Феррари» в жульничестве.

— Теперь Honda является постоянной силой в команде, — цитирует Бриаторе Motorsport. — Неопределенности, связанной с мощностью и надежностью, стало меньше. Однако «Ред Булл» боится потерять своего партнера после 2021 года. Здорово, что Макс останется в «Ред Булле», и видеть его среди лидеров в пелотоне мы будем еще долгое время. Он очень быстр, постоянно совершенствуется и часто затмевает всех. Но Ферстаппен должен научиться держать язык за зубами. Он мог бы оставить без внимания обвинения «Феррари» в жульничестве. Во-первых, это не его дело — делать подобные заявления. Во-вторых, во всей этой истории правды не было.

В прошлом сезоне Ферстаппен занял третье место, набрав 278 очков.

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/briatore-posovetoval-ferstappenu-derzhat-yazyk-za-zubami/4650780/

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