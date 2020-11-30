Фиттипальди заменит Грожана на «Гран-при Сахира»
14:34
Резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди заменит Ромена Грожана на «Гран-при Сахира», сообщает официальный сайт команды.
В начале «Гран-при Бахрейна» на этих выходных Грожан влетел в ограждение, и его болид загорелся. Несмотря на это, он смог самостоятельно покинуть болид. Врачи диагностировали у него несколько ожогов на руках и лодыжках.
Бразилец в нынешнем сезоне дебютирует в королевских гонках.
«Гран-при Сахина» пройдет с 4 по 6 декабря.
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