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Фиттипальди заменит Грожана на «Гран-при Сахира»

14:34
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Резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди заменит Ромена Грожана на «Гран-при Сахира», сообщает официальный сайт команды.

В начале «Гран-при Бахрейна» на этих выходных Грожан влетел в ограждение, и его болид загорелся. Несмотря на это, он смог самостоятельно покинуть болид. Врачи диагностировали у него несколько ожогов на руках и лодыжках.

Бразилец в нынешнем сезоне дебютирует в королевских гонках.

«Гран-при Сахина» пройдет с 4 по 6 декабря.

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