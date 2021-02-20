Фиттипальди останется резервным пилотом «Хаас» в 2021 году

Официальный сайт «Хаас» объявил о переподписании контракта с резервным пилотом команды Пьетро Фиттипальди.

24-летний бразилец провел 2 гонки за американскую команду в сезоне-2020, заменяя Ромена Грожана.

We're delighted to confirm that @PiFitti will continue as our Official Test and Reserve driver in 2021 ??#HaasF1 https://t.co/pYDvkUh0kD — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 19, 2021

В сезоне-2021 «Формулы-1» основными пилотами «Хаас» будут Никита Мазепин и Мик Шумахер. Сезон стартует гонкой в Бахрейне 28 марта.