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Фиттипальди останется резервным пилотом «Хаас» в 2021 году

07:48
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Официальный сайт «Хаас» объявил о переподписании контракта с резервным пилотом команды Пьетро Фиттипальди.

24-летний бразилец провел 2 гонки за американскую команду в сезоне-2020, заменяя Ромена Грожана.

В сезоне-2021 «Формулы-1» основными пилотами «Хаас» будут Никита Мазепин и Мик Шумахер. Сезон стартует гонкой в Бахрейне 28 марта.

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