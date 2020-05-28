FIA утвердила потолок затрат и другие изменения в регламенте «Формулы-1»
08:59
Совет Международной федерации автоспорта (FIA) утвердил изменения в регламенте «Формулы-1».
Как сообщает официальный сайт организации, с 2021 года потолок затрат уменьшен с 175 миллионов долларов до 145 миллионов. В дальнейшем лимит будет уменьшаться.
Также внесены изменения в технический регламент. Так, чем ниже команда будет в Кубке конструкторов по итогам сезона, тем больше времени она сможет провести при разработке нового болида в аэродинамической трубе. Кроме того, принято решение о снижении прижимной силы за счет уменьшения площади днища.
Сезон-2020 в «Формуле-1» пока не начался из-за пандемии коронавируса.
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