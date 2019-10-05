ФИА утвердила календарь «Формулы-1» с рекордным числом гонок

Совет ФИА утвердил календарь «Формулы-1» на 2020 год, а также подтвердил сокращение предсезонных тестов. В следующем сезоне в чемпионате состоятся 22 гонки — это рекордное количество этапов. Чемпионат стартует 15 марта с «Гран-при Австралии», а закончится 29 ноября «Гран-при Абу-Даби». Гонка в России запланирована на 27 сентября.

В календаре появятся две новые гонки — во Вьетнаме (5 апреля) и в Голландии (3 мая). А «Гран-при Германии» проводиться не будет.

Предсезонные тесты будут включать в себя две трехдневные серии в Барселоне: с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Раньше проводились две четырехдневные серии.