ФИА сообщила о приостановке создания новых моторов с 2022 года

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила о приостановлении разработки новых силовых установок с 2022 года.

«Важным событием для спорта, отражающим единство и дух сотрудничества между ФИА, «Формулой-1» и командами, стало голосование по вопросу о приостановке разработки силовых установок. Предложение было единогласно одобрено всеми командами и производителями моторов. Таким образом, разработка двигателей будет приостановлена с начала 2022 года», — говорится в сообщении на официальном сайте ФИА.

Новый сезон «Ф-1» стартует 28 марта в Бахрейне.