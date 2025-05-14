ФИА смягчила наказание за нецензурную лексику

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала систему штрафов для гонщиков за нецензурную лексику.

Штраф за мат был сокращен с 10 тысяч евро до 5 тысяч. Стюарды имеют право отменить денежное наказание, если инцидент произошел впервые.

Также будет учитываться контекст нарушения. Ситуации будут делиться на «контролируемые» и «неконтролируемые». К первым, например, будут относиться пресс-конференции. Ко вторым, спонтанные эмоциональные высказывания гонщиков на трассе или в зоне паддока будут и могут остаться без последствий.