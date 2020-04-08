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ФИА продлила обязательный перерыв для команд «Формулы-1» до 35 дней

09:22

Международная автомобильная федерация (ФИА) продлила обязательный перерыв для команд «Формулы-1» и производителей моторов с 21 до 35 дней в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт федерации.

В заявлении на официальном сайте ФИА говорится, что решение было одобрено стратегической группой «Формулы-1» и ратифицировано всемирным советом ФИА. Команды «Формулы-1» прекратили работу с 30 марта.

Отмечается, что дальнейшие действия будут обсуждаться с руководством и командами «Формулы-1» с учетом развития ситуации с пандемией коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 431 973 человека. Умерших — 82 096, выздоровевших — 302 209.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

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