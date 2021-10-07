ФИА пришлось заменить экипаж медицинского автомобиля на «Гран-при Турции» из-за положительных тестов на коронавирус

ФИА пришлось заменить экипаж медицинского автомобиля на «Гран-при Турции», сообщает Racefans.

Водитель медицинского автомобиля Алан ван дер Мерве и заместитель главного медицинского делегата ФИА доктор Йэн Робертс, которые обычно выезжают на место аварий в «Формуле-1», сдали положительный тест на COVID-19. Оба сотрудника ФИА были вынуждены уйти на самоизоляцию.

В Стамбуле в роли водителя медицинского автомобиля будет Бруно Коррейя, который обычно управляет автомобилем безопасности в «Формуле Е». В роле медика выступит медицинский делегат «Формулы Е» Бруно Франческини.