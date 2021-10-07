ФИА пришлось заменить экипаж медицинского автомобиля на «Гран-при Турции» из-за положительных тестов на коронавирус
14:27
ФИА пришлось заменить экипаж медицинского автомобиля на «Гран-при Турции», сообщает Racefans.
Водитель медицинского автомобиля Алан ван дер Мерве и заместитель главного медицинского делегата ФИА доктор Йэн Робертс, которые обычно выезжают на место аварий в «Формуле-1», сдали положительный тест на COVID-19. Оба сотрудника ФИА были вынуждены уйти на самоизоляцию.
В Стамбуле в роли водителя медицинского автомобиля будет Бруно Коррейя, который обычно управляет автомобилем безопасности в «Формуле Е». В роле медика выступит медицинский делегат «Формулы Е» Бруно Франческини.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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