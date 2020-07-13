ФИА приняла к рассмотрению протест «Рено» против «Рейсинг Пойнт»

Официальный протест «Рено» против команды «Рейсинг Пойнт» и используемых ей болидов принят к рассмотрению, сообщает сайт «Формулы-1».

UPDATE: Renault's protest of Racing Point's legality has been admitted by the FIA Stewards



Parts of the Racing Point and Mercedes cars will be sealed for further examination#F1 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Напомним, ранее представители «Рено» пожаловались на нарушение регламента со стороны «Рейсинг Пойнт». По их мнению, болиды Racing Point RP20 имеют сильное сходство с прошлогодними Mercedes W10, и в них используются некоторые части «Мерседеса», что запрещено правилами.

В ближайшее время Технический департамент ФИА проведет расследование в рамках данного протеста.