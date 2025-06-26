ФИА представила таблицу, по которой судьи выдают штрафные баллы в «Ф-1»

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала ряд документов, где подробно объясняется, как накладываются штрафы в «Формуле-1».

Мохаммед бен Сулайем, президент ФИА, заявил, что стюарды организации выполняют сложную работу не только в «Формуле-1», но и в других чемпионатах. Он подчеркнул, что они делают это на добровольной основе, с энтузиазмом и преданностью, однако их усилия часто подвергаются несправедливой критике.

Чтобы показать, насколько серьезно стюарды относятся к своей работе, ФИА решила опубликовать рекомендации по штрафам и стандартам пилотирования. Это поможет болельщикам и представителям СМИ лучше понять процесс принятия решений в «Формуле-1».