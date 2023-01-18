ФИА представила новую управленческую структуру «Формулы-1»

Руководство «Формулы-1» объявило об изменениях в управленческой структуре чемпионата.

Новым директором одноместных гоночных серий стал Николас Томбасис, который с 2018 года возглавлял техническую команду ФИА в «Формуле-1». В его подчинении будут находиться спортивный, технический, финансовый директора, и директор, отвечающий за стратегию и операционную деятельность.

Стив Нильсен перешел на работу из FOM в ФИА, заняв должность спортивного директора. Он будет отвечать за все спортивные вопросы в «Формуле-1», в том числе за управление гонками и доработку спортивного регламента.

Тим Госс, занимавший с 2021 года пост заместителя Николаса Томбасиса, пошел на повышение, получив должность технического директора.

Федерико Лоди стал новым финансовым директором «Формулы-1». Ранее он руководил финансовым департаментом ФИА с момента его создания.

Бывший спортивный директор Франсуа Сикар займет недавно созданную должность директора по стратегии и операционной деятельности «Формулы-1». Он будет отвечать за долгосрочное планирование, ключевые действия на трассе и логистику.

Первый этап сезона-2023 в «Формуле-1» пройдет с 3 по 5 марта в Бахрейне. Чемпионом сезона-2022 в личном зачете стал Макс Ферстаппен, его команда «Ред Булл» выиграла Кубок конструкторов.