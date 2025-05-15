ФИА подтвердила, что болид «Макларен» соответствует регламенту

Болид «Макларен» был признан соответствующим техническому регламенту «Формулы-1» после тщательной проверки ФИА.

Ранее соперники, включая «Ред Булл», намекали на использование британской командой воды в системе охлаждения шин для преимущества в борьбе с перегревом.

В четверг, 15 мая, ФИА опубликовала документ о проверке машины пилота «Макларен» Оскара Пиастри и подтвердила, что не выявила никаких нарушений, связанных с системой охлаждения задних тормозов.

«После гонки в Майами машина под номером «81» была случайным образом выбрана среди десяти лучших болидов для более тщательной проверки. Все проверенные компоненты признаны соответствующими техническому регламенту «Формулы-1» 2025 года», — говорится в заявлении ФИА.

После шести этапов нынешнего сезона «Формулы-1» Пиастри набрал 131 очко и лидирует в личном зачете пилотов. Его партнер по команде Ландо Норрис идет вторым (115 очков).