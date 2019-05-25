ФИА отказалась от идеи вводить для всех команд "Формулы-1" одинаковые коробки передач

"Формула-1" отказалась от идеи внедрить стандартные коробки передач для всех болидов с 2021 года. В феврале этого года было объявлено, что в "Формуле-1" к следующему глобальному обновлению технического регламента появятся стандартные для всех коробки передач.

Как сообщает в своем заявлении технический департамент ФИА, после анализа всех характеристик, предоставленных командами и поставщиками, было принято решение отказаться от этой идеи. Анализ показал, что коробки передач и так во многом схожи у разных команд, а из-за сложности производства нет смысла нарушать технологические процессы, которые налажены у команд. К тому же экономический эффект от стандартизации не будет очень высоким.