FIA оштрафовала Сайнса за то, что он перебежал трассу после аварии

Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Карлос Сайнс оштрафован на 25 тысяч евро за то, что перебежал через трассу после аварии во время квалификации «Гран-при Сингапура» без разрешения стюардов, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте FIA.

Испанец попал в аварию по ходу третьего этапа квалификации, после чего выбрался из болида и перебежал через трассу в боксы своей команды, что запрещается регламентом соревнований. Половина из суммы штрафа (12,5 тысяч евро) будет назначена условно с испытательным сроком до конца года.

Сайнс занял итоговое 10-е место в квалификации, ее победителем стал пилот «Мерседеса» Лэндо Норрис. Основной заезд «Гран-при Сингапура» состоится 22 сентября, начало — в 15:00 по московскому времени.