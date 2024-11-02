ФИА оштрафовала Леклера на 10 тысяч евро за нецензурные высказывания на пресс-конференции

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил денежный штраф в 10 тысяч евро за нецензурные высказывания на пресс-конференции после гонки 20-го этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Мексики», сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации.

На пресс-конференции после гонки в Мексике, состоявшейся 27 октября, Леклер использовал матерное слово, когда говорил о проблемах с управляемостью болида.

В пятницу ФИА оштрафовала Леклера на 10 тысяч евро, из которых 5 тысяч евро — условно, с испытательным сроком в 12 месяцев, в течение которых пилот не должен себе позволять аналогичного рода нарушений. В заявлении организации отмечается, что Леклер «немедленно осознал свою ошибку и извинился», это посчитали смягчающим фактором.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем «Гран-при Мексики», вторую строчку занял Ландо Норрис из «Макларен», третьим стал Леклер.