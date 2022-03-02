ФИА одобрила новый стандарт ограждений для трасс «Формулы-1»

Швейцарская компания Geobrugg занимается системами безопасности на трассах «Формулы-1». На этот раз она подготовила новый стандарт сеточных ограждений — за счет повышенной прочности удалось увеличить расстояние между соседними столбами, сообщает Motosport.

Это значит, что столбы будут располагаться реже — это улучшит зрителям возможность следить за событиями на трассе.

Сейчас стандартное расстояние между столбами составляет четыре метра, для нового ограждения оно увеличится до шести.

Разработка швейцарцев получила одобрение ФИА на использование для трасс категории 1, которые имеют право принимать этапы «Формулы-1».