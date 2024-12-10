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10 декабря, 22:47

ФИА не будет наказывать Ферстаппена за высказывание о «тупых идиотах»

Алина Савинова
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Международная автомобильная федерация (ФИА) не планирует применять санкции к пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену за его слова в адрес стюардов на «Гран-при Абу-Даби», сообщает Motorsport со ссылкой на представителя организации.

По ходу гонки 27-летний нидерландец получил 10-секундный штраф за столкновение с Оскаром Пиастри из «Макларен» в первом повороте. Позже по радио Ферстаппен назвал стюардов «тупыми идиотами».

«Стюарды не стали расследовать ситуацию на месте в Абу-Даби, а представитель ФИА подтвердил, что Федерация считает вопрос закрытым и что Ферстаппену не грозят никакие дальнейшие санкции», — говорится в сообщении Motorsport.

Ранее стало известно, что Ферстаппен будет отбывать наказание за нецензурную лексику на официальной пресс-конференции перед «Гран-при Сингапура» в Руанде. Во время пребывания в Кигали он проведет работу с юными спортсменами в рамках программы развития, организованной местным автомобильным клубом.

Источник: Motorsport
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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