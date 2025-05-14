ФИА хочет изменить требования к кандидатам на пост президента организации

Международная автомобильная федерация (ФИА) намерена внести изменения в требования к кандидатам на должность президента организации, сообщает инсайдер Эндрю Бенсон в социальных сетях.

Согласно предложенным поправкам, кандидат на пост президента ФИА должен будет подтвердить свою профессиональную честность и отсутствие потенциального конфликта интересов.

Нынешний президент ФИА продвигает эти поправки. Отметим, что на пост президента в конце года планировал претендовать Карлос Сайнс-старший, чей сын выступает в «Формуле-1».