ФИА готова пересмотреть систему наказаний в "Формуле-1"

Гоночный директор ФИА Майкл Мэси отметил, что "Формула-1" готова пересмотреть систему наказаний, но только с 2020 года и с согласия всех команд. Ранее применяемая стюардами система штрафов не раз вызывала дискуссии и критику.

– У нас есть свод правил, и они будут действовать весь нынешний сезон, – цитирует F1i Мэси. – Не думаю, что в каком бы то ни было виде спорта будет правильно менять регламент по ходу сезона. Но мы постоянно развиваемся. Если все команды согласятся, можем изменить и эти правила. Хотя есть международный кодекс, который предписывает правила поведения гонщиков. Но мы готовы коллективно все пересмотреть.