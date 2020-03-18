ФИА допускает проведение «Гран-при» «Формулы-1» с менее чем 12 участниками

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун допускает, что ФИА разрешит проведение «Гран-при», даже если в них на стартовой решетке окажется меньше 12 машин. Регламент не допускает проведение гонок, если на старт выходит менее 12 машин, но ФИА имеет право делать исключения в особых обстоятельствах, к которым можно отнести пандемию коронавируса — из-за нее старт сезона пока не состоялся.

— Нам нужно не меньше 12 машин, чтобы провести гонку, — цитирует Sky Sports Брауна. — Хотя это правило на усмотрение ФИА. В необычных обстоятельствах можно допустить и меньшее число участников. Но написано так. Также стоит учесть: чтобы сезон был признан состоявшимся, необходимо провести не менее восьми гонок. Я надеюсь, что команды проявят гибкость и понимание. Обстоятельства необычные. Мы должны понимать, что команды не окажутся в экономическом кризисе. Уверен, что команды позволят нам гибко работать с календарем.