FIA аннулировала результаты Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.

26-летний британец финишировал вторым в гонке, а 24-летний австралиец стал четвертым.

Причиной дисквалификации стало нарушение технического регламента чемпионата. После гонки нижние планки болидов пилотов были сильно изношены и обладали толщиной менее 9 миллиметров, дозволенных регламентом.

После дискалификации Норрис останется на первом месте в личном зачете с 390 очками. Пиастри, занимавший второе место в зачете, сравняется с пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном — по 366 очков.