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Феттеля не накажут по итогам квалификации «Гран-при Италии»

21:44
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не будет наказан стюардами «Гран-при Италии» по итогам квалификации, где он стал четвертым. Расследование в отношении немца было начато из-за подозрений, что он четырьмя колесами покинул пределы трассы во время одной из быстрых попыток.

— Стюарды рассмотрели несколько ракурсов с разных камер, — говорится в заявлении стюардов. — Некоторые повторы показали, что шины не касались края белой ограничительной линии. Однако повторы с других ракурсов показали, что часть переднего колеса могла находиться на белой линии. Это вносит элемент сомнения, который достаточно весом, чтобы не наказывать пилота.

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