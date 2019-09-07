Феттеля не накажут по итогам квалификации «Гран-при Италии»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не будет наказан стюардами «Гран-при Италии» по итогам квалификации, где он стал четвертым. Расследование в отношении немца было начато из-за подозрений, что он четырьмя колесами покинул пределы трассы во время одной из быстрых попыток.

— Стюарды рассмотрели несколько ракурсов с разных камер, — говорится в заявлении стюардов. — Некоторые повторы показали, что шины не касались края белой ограничительной линии. Однако повторы с других ракурсов показали, что часть переднего колеса могла находиться на белой линии. Это вносит элемент сомнения, который достаточно весом, чтобы не наказывать пилота.