Феттель заявил, что полон адреналина после победы в квалификации "Гран-при Канады"

Четырехкратный чемпион мира пилот "Феррари" Себастьян Феттель​ прокомментировал свою победу в квалификации "Гран-при Канады"

– Если честно, я полон адреналина! Это невероятное ощущение, когда все получается, ты чувствуешь, что машина отлично держит трассу, и борешься за поул. Это был один из таких кругов – я получил настоящее удовольствие, – цитирует 31-летнего немца F1news.

Я очень рад за команду, ведь в последнее время у нас были серьезные сложности. Но сегодня машина вела себя намного лучше, и в гонке мы постараемся этим воспользоваться.

В общем, это был хороший день, машина показала себя неплохо, но теперь надо развить этот успех в гонке. Парни из "Мерседес"​ будут очень быстры на дистанции Гран-при, но мы постараемся их опередить.

В текущем сезоне Себастьян Феттель занимает третье место в личном зачете, набрав 82 очка после 6 этапов. Отставание от лидирующего Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" составляет 55 баллов.

Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Канады", Квят – 12-й