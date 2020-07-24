Феттель заявил, что не хотел бы, чтобы Хэмилтон побил рекорд Шумахера по титулам в «Формуле-1»

Пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель заявил, что не хотел бы, чтобы гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обогнал Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов в «Королевских гонках». Шумахер — самый титулованный пилот в истории «Формулы-1» (7 титулов), у Хэмилтона — на одно чемпионство меньше.

— Я надеялся, что смогу отобрать у Льюиса несколько чемпионств, чтобы рекорд Михаэля Шумахера остался непревзойденным, — цитирует GPBlog Феттеля. — Конечно, я и сам хотел бы добиться даже больших успехов, чем Шумахер. К сожалению, мне не удалось этого сделать, но я — достаточно зрелый пилот, чтобы понять причины этого и двигаться дальше.