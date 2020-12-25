Феттель заявил, что Леклера ждет светлое будущее

Бывший гонщик «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о перспективах экс-партнера по команде Шарля Леклера.

«Леклер определенно быстр и талантлив. Я смог у него многому научиться, думаю, и он у меня тоже. Было интересно работать с ним. Он напоминает меня десятилетней давности. Он достаточно сильный и взрослый для своих лет, у него светлое будущее», — приводит Sky Italia слова Феттеля.

Феттель выступал за «Феррари» вместе с Леклером с 2019 года. По итогам двух совместных сезонов в итальянской команде Леклер оказывался выше немца в личном зачете «Формулы-1».

С 2021 года Феттель будет выступать за «Астон Мартин».