Феттель выступил против введения спринт-гонок в «Формуле-1»

Пилот «Астон Мартин», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель выступил против введения спринт-гонок в гоночной серии.

«Мне не нравится эта идея. Зачем нам предфинал, а потом сам финал? В чем смысл? Очевидно, я буду участвовать в субботних гонках, если они будут проводиться, но, как мне кажется, в этом нет смысла. Есть «Гран-при», нужно проехать около 300 километров за гонку, которая становится главным событием. Может, нужно решить какие-то другие проблемы, а не менять формат, добавлять еще одну гонку, или две минуты к сегменту квалификации?» — цитирует Autosport Феттеля.

В конце февраля комиссия «Формулы-1» поддержала идею введения спринтерских гонок и отправила ее на доработку. Формат спринт-гонок будет представлен ближе к началу сезона-2021 «Формулы-1», заезды могут состояться уже в этом году.