Феттель выступил против штрафа для Мазепина

В квалификации «Гран-при Нидерландов» пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель чуть не врезался в гонщика «Хааса» Никиту Мазепина. Россиянин на установочном круге пытался обогнать своего напарника Мика Шумахера и закрыл траекторию Феттелю, который проводил быструю попытку.

Потеря попытки привела к вылету Феттеля в первом сегменте, но судьи не стали наказывать россиянина за блокировку.

«Думаю, все правильно. Я был в такой же ситуации в Австрии и тогда мне дали штраф, с которым я не согласен. Им верно не дали штраф, потому что кого там винить? Надо наказывать или всех сразу, или никого.

Нам надо найти способ избегать таких ситуаций в конце круга. Когда в одном месте слишком много машин, не важно, кто оказывается последним в очереди. Это не его вина», — цитирует Феттеля Motorsport.