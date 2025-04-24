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Сегодня, 16:57

Феттель — о новой эре в спорте: «Современные пилоты подают великолепный пример»

Камила Абдурахманова
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Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель высоко оценил прогресс в отношениях между гонщиками нового поколения.

«Раньше публичное признание слабостей считалось проявлением неуверенности. Даже дружеское общение с соперниками после гонки могло вызвать вопросы: «Я должен уничтожить этого парня на трассе — зачем мне ужинать с ним? Это сделает меня слабым».
Но правда ли это? Сегодняшние пилоты доказали, что можно быть жестким соперником на трассе и при этом оставаться человеком за ее пределами», — отметил Феттель в интервью Sky Sports.

«Современные спортсмены не боятся говорить о давлении, сомнениях и эмоциях. Они по-прежнему рвутся к победе на 100%, но при этом понимают: признавать уязвимость — не слабость, а сила. Это вдохновляет детей по всему миру быть такими же честными с собой и окружающими.
Когда Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон или даже Новак Джокович в теннисе открыто говорят о своих переживаниях, это создает среду, где проблемы решаются до того, как становятся критичными. Это огромный шаг вперед», — подчеркнул немецкий гонщик.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Формула-1
Себастьян Феттель
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