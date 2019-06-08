Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Канады", Квят - 12-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Канады", показав результат 1.10,240. В последней попытке в третьем сегменте он на 0,206 секунды опередил "Мерседес" Льюиса Хэмилтона.
Замкнул тройку партнер Феттеля по команде Шарль Леклер, а четвертым стал Даниэль Риккьярдо на "Рено".
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 12-й результат.
Канада
Чемпионат мира
7 этап
“Гран-при Канады”
Квалификация
1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – 1.10,240
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1.10,446
3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 1.10,920
4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1.11,071
5. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) – 1.11,079
6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 1.11,101
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1.11,324
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 1.11,863
9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1.13,981
10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1.11,786
11. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 1.11,800
12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) – 1.11,921
13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – 1.12,136
14. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) – 1.12,193
15. Ромен Грожан (Франция, Haas) – 1.12,109
16. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1.12,197
17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) – 1.12,230
18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1.12,266
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1.13,617
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 1.14,393