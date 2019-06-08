Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Канады", Квят - 12-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Канады", показав результат 1.10,240. В последней попытке в третьем сегменте он на 0,206 секунды опередил "Мерседес" Льюиса Хэмилтона.

Замкнул тройку партнер Феттеля по команде Шарль Леклер, а четвертым стал Даниэль Риккьярдо на "Рено".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 12-й результат.

Канада

Чемпионат мира

7 этап

“Гран-при Канады”

Квалификация

1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – 1.10,240

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1.10,446

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 1.10,920

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1.11,071

5. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) – 1.11,079

6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 1.11,101

7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1.11,324

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 1.11,863

9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1.13,981

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1.11,786

11. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 1.11,800

12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) – 1.11,921

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – 1.12,136

14. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) – 1.12,193

15. Ромен Грожан (Франция, Haas) – 1.12,109

16. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1.12,197

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) – 1.12,230

18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1.12,266

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1.13,617

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 1.14,393