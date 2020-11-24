Феттель: «Все еще считаю Шумахера лучшим гонщиком всех времен»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему считает Михаэля Шумахера лучшим гонщиком в истории, несмотря на то, что Льюис Хэмилтон сравнялся с легендарным немцем по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1», став чемпионом в седьмой раз в карьере.

— Я все еще считаю Михаэля Шумахера лучшим гонщиком всех времен для себя, — приводит Essentially Sports слова Феттеля. — Придя в «Формулу-1», он разблокировал экстра-уровень мастерства. Я никогда не чувствовал такого же обаяния и таланта ни в ком другом, кроме Шумахера. Выбирая между Хэмилтоном, Сенной и Шумахером, я выберу Михаэля.