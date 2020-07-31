Феттель все еще не решил, где продолжит карьеру

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что еще не определился с вариантом продолжения карьеры. После сезона-2020 четырехкратный чемпион «Формулы-1» станет свободным агентом.

— У меня пока нет ответа, — цитирует Crash.net Феттеля. — Я бы уже сказал, если бы определился, но пока это не так. Нужно просто набраться терпения и ждать. Может, две недели, возможно, еще дольше, время покажет. Изменений по сравнению с тем, что было три недели назад, нет. Я не спешу с решением, хочется быть уверенным в том, что я делаю правильный выбор. Я способен на многое с подходящим болидом, все зависит от вариантов. В физическом плане я не чувствую себя хуже, чем в прошлые годы.