Пилот «Феррари» Себастьян Феттель впервые извинился за уход из «Ред Булла». Ранее сообщалось, что он может вернуться в австрийскую команду, где стал четырехкратным чемпионом мира.

— О чем я жалею, так это о том, как закончились наши отношения с «Ред Буллом», — приводит слова немца Autosport со ссылкой на интервью Мартину Брандлу. — Мы расстались не лучшим образом, хотя в спорте так бывает. Ситуация с контрактом тогда сложилась странная: я не мог все говорить. Получилось неловко, и я жалею об этом. Мы через много прошли вместе, многого вместе добились. Мне стоило прислушаться к внутреннему голосу и прямо сказать обо всем. Это было бы правильно.