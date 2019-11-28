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Феттель в третий раз стал отцом

28 ноября 2019, 11:12
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель в третий раз стал отцом. У немца родился сын, сообщает BBC. Из-за этого он пропустит пресс-конференцию перед «Гран-при Абу-Даби».

Феттель женат на подруге детства Ханне Пратер. У них есть две девочки — Эмили и Матильда. Себастьян старается не афишировать личную жизнь, но на «Гран-при Монако» в 2017 году его можно было увидеть с семьей.

За одну гонку до окончания чемпионата Феттель занимает пятое место в личном зачете. На его счету только одна победа — в Сингапуре.

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