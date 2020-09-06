Феттель сошел с дистанции на «Гран-при Италии» из-за технических проблем

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не смог завершить гонку на «Гран-при Италии». По предварительной информации, на болиде возникли проблемы с тормозами.

На шестом круге немец не вписался в поворот и врезался в сделанный из пенопласта барьер. По радио он сообщил команде, что тормоза вышли из строя.

В квалификации Феттель занял 17-е место. Его партнер по команде Шарль Леклер был 13-м.