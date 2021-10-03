Феттель считает, что Мик Шумахер помогает «Хаас» двигаться вперед
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о гонщике «Хаас» Мике Шумахере.
«С машиной «Хаас» тяжело, все знают, что это самый медленный болид среди всех. Несмотря на это, Мик сохраняет спокойствие, показывает уверенность и мотивацию. Мы с ним часто общаемся, я считаю, что он помогает команде двигаться вперед, хотя это непросто, учитывая стартовые позиции», — приводит Planet F1 слова Феттеля.
Мик Шумахер проводит дебютный сезон в «Формуле-1», его лучший результат — 12-е место на «Гран-при Венгрии». Его партнер по команде, россиянин Никита Мазепин, также дебютировавший в «Королевских гонках», показал свой лучший результат на «Гран-при Азербайджана» (14-е место).
Дополнительная информация:
https://www.planetf1.com/news/sebastian-vettel-mick-schumacher-haas-development/
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