Феттель считает, что Мик Шумахер помогает «Хаас» двигаться вперед

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о гонщике «Хаас» Мике Шумахере.

«С машиной «Хаас» тяжело, все знают, что это самый медленный болид среди всех. Несмотря на это, Мик сохраняет спокойствие, показывает уверенность и мотивацию. Мы с ним часто общаемся, я считаю, что он помогает команде двигаться вперед, хотя это непросто, учитывая стартовые позиции», — приводит Planet F1 слова Феттеля.

Мик Шумахер проводит дебютный сезон в «Формуле-1», его лучший результат — 12-е место на «Гран-при Венгрии». Его партнер по команде, россиянин Никита Мазепин, также дебютировавший в «Королевских гонках», показал свой лучший результат на «Гран-при Азербайджана» (14-е место).