Феттель считает, что его болид был недостаточно быстр в квалификации "Гран-при Испании"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель - о квалификации "Гран-при Испании". Он показал третий результат.
- Похоже, проблема не просто в определенном слабом месте, это нечто большее. Последний сектор был тяжелым для нас. Я рад тому, что добился максимума от машины, но в целом я недоволен, – цитирует Феттеля Autosport. – Ощущения от машины неплохие, но мы недостаточно быстры. С балансом машины всё нормально. Возможно, нам не хватает сцепления в некоторых поворотах.
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/56470-sebastyan-fettel-ferrari-nedostatochno-bystra
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