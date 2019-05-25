Пилот "Феррари" Себастьян Феттель разбил болид в третьей практике "Гран-при Монако". Немец успел проехать семь кругов и показал только 14-й результат. В повороте "Сен-Дево" Феттель ошибся на торможении и врезался в ограждение. Возобновить работу на практике он не смог.

Отметим, что механики "Феррари" должны успеть подготовить болид к сегодняшней квалификации, которая стартует в 16.00 по московскому времени.