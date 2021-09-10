Феттель рассказал о переговорах по новому контракту с «Астон Мартин»
10:14
Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал о переговорах по новому контракту с командой.
«Пока у меня нет конкретных новостей. Мы ведем переговоры с командой, думаю, скоро получим какой-то ответ. Мне нравится работать с командой, атмосфера внутри великолепная, я верю, что «Астон Мартин» ждет светлое будущее», — приводит RaceFans слова Феттеля.
Феттель подписал контракт с «Астон Мартин» до конца сезона-2021 с опцией продления еще на один год. После 13 этапов сезона-2021 Феттель занимает 12-е место в личном зачете «Формулы-1» с 35 очками.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/09/09/vettel-expects-confirmation-of-future-plans-very-soon/
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