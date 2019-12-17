Феттель рассказал, что шесть недель экспериментировал с вегетарианством

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что экспериментировал с вегетарианской диетой. Он на протяжении шести недель придерживался диеты, пытаясь изменить свой режим питания. Отметим, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон активно пропагандирует вегетарианство.

— Эксперимент длился около шести недель, и я из него многому научился, — цитирует Blick Феттеля. — Нет правильной диеты. Все реагируют по-разному на режимы питания. Мне не нравятся как раз быстрые выводы: что правильно, а что неправильно. Лично я теперь ем меньше мяса, уделяю больше внимания качеству продуктов, что легко делать в Швейцарии. В моем рационе стало больше овощей.