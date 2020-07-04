Феттель рассказал, чего не хватает болиду «Феррари», чтобы бороться за победу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от работы на первых двух сессиях свободных заездов первого этапа сезона-2020 в «Формуле-1» в Австрии.

— Мы не обращали большого внимания на работу «Рено», «Макларена» и «Рейсинг Пойнт», во время свободных заездов всегда тяжело сказать, кто с каким количеством топлива работает на трассе, — цитирует Crash.net Феттеля. — Думаю, все будет понятно в субботу. Полагаю, мы можем говорить, что «Мерседес» сейчас быстрее всех, что касается «Ред Булла» — сложно говорить, мне кажется, что эта команда еще не показала все, на что способна. Надеюсь, что по скорости мы будем рядом. Сейчас «Феррари» не хватает темпа для борьбы за победу, а это значит, что главная задача — работа над улучшением машины. По ощущениям, нам по сравнению с конкурентами не хватает сцепления с трассой и прижимной силы в целом, также, немного не хватает скорости на прямых.

В субботу в рамках «Гран-при Австрии» состоятся третья свободная практика (13.00 мск) и квалификация (16.00 мск). Гонка состоится в воскресенье, 5 июля, старт — в 16.00 по московскому времени.