Феттель прошел процедуру подгонки сиденья на базе «Астон Мартин»
27 января 2021, 23:56
Гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель посетил базу своей новой команды «Астон Мартин».
Немец прошел процедуру подгонки сиденья в болиде. Пресс-служба «Астон Мартин» опубликовала видео с участием Феттеля у себя в Twitter.
Things you love to se[at]. ? #WelcomeSeb#IAMF1 pic.twitter.com/vWfBMlYZwW— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 27, 2021
Феттель начнет выступления за «Астон Мартин» с сезона-2021. До этого немец выступал за «Феррари» с 2015 по 2020 год.
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