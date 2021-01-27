Феттель прошел процедуру подгонки сиденья на базе «Астон Мартин»

Гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель посетил базу своей новой команды «Астон Мартин».

Немец прошел процедуру подгонки сиденья в болиде. Пресс-служба «Астон Мартин» опубликовала видео с участием Феттеля у себя в Twitter.

Феттель начнет выступления за «Астон Мартин» с сезона-2021. До этого немец выступал за «Феррари» с 2015 по 2020 год.