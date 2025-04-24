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Сегодня, 16:16

Феттель — о сомнениях Норриса: «Даже Шумахер в себе не был уверен»

Камила Абдурахманова
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Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал неуверенность Ландо Норриса из «Макларена», сравнив ее с переживаниями легенд «Формулы-1», включая Михаэля Шумахера.

«Есть два пути. Первый — старый: считать это слабостью, говорить: «Он не выдерживает давления, он недостаточно силен!»
Второй — осознать, что даже величайшие, будь то Шумахер, Хаккинен или другие, сталкивались с теми же сомнениями. Они тоже критиковали себя и боролись с неуверенностью», — заявил Феттель в интервью Sky Sports.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Формула-1
Ландо Норрис
Михаэль Шумахер
Себастьян Феттель
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