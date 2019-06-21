Феттель призвал сжечь правила

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал решение ФИА оставить в силе штраф немецкого гонщика на "Гран-при Канады". Напомним, из-за этого решения победу одержал представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

– Я не удивлен, – цитирует RaceFans Феттеля. – В правилах столько всего написано, что при желании можно было найти пункт, который нам бы подошел. Конечно, я разочарован. Позвольте нам делать то, что мы хотим. Если вы недовольны, то постройте другие трассы.

В правилах слишком много пунктов. Как это поменять? Просто сожгите правила", – приводит слова немца RaceFans.

На "Гран-при Канады" скандал: у Феттеля отобрали победу